Milan ‘tregon’ dhëmbët që në start

11:53 14/08/2022

Lukaku e Dumfries nderojnë Interin, Asllani shijon fitoren nga stoli

Milan e ka nisur me spektakël dhe poker golash mbrojtjen e titullit të Seria A. Kuqezinjtë e Piolit dhuruan një performancë fantastike në “San Siron” e mbushur plot nga tifozët, që i dhanë një tjetër atmosferë kësaj përballje. Milan triumfoi me shifrat 4-2 përballë Udinese, që për pak minuta shokoi të zotët e shtëpisë me golin e avantazhit. Reagimi i djemve të Piolit ishte i shpejtë, me Hernandez që fillimisht vendosi baraspeshën nga 11 metra larg.

Buzëqeshjen në fytyrën e kampionëve e riktheu Rebic me një gol fantastik. Gjithsesi, Udinese iu drejtuar dhomave të zhveshjeve me barazimin 2-2, pas golit të Masina.

Me rikthimin në fushë, Milan iu fal këmbëve të Brahim Diaz për të koleksionuar fitoren. Spanjolli shënoi golin për 3-2, teksa më pas asistoi tek goli i sigurisë me autor Rebiç. Kroati e nis me një dopietë sezonin dhe i jep 3 pikë me mjaft vlera Milanit.

Triumf plot drithërima për Interin, 2-1 në shtëpinë e Lecce. Të sapongjiturit në elitë u kapën të përgatitur në minutën e 2-të, ku Lukaku shfrytëzoi hapësirën e lënë bosh në zemër të mbrojtjes për të tundur rrjetën.

Rikthim fantastik ky për belgun, por që festa po zbehej deri në çastet e fundit të duelit. Goli i Çesaj mbajti në tension zikaltërit, të cilët luftuan deri në fund për të marrë fitoren. Më saktë ishte një goditje këndi e shfrytëzua nga Dumfrajs ajo që i dha 3 pikëshin Interit për të dërguar në delir stolin zikaltër, pjesë e të cilës ishte për 90 minuta edhe mesfushori i kombëtares shqiptare, Kristjan Asllani.

