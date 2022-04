DIEGO ARMANDO MARADONA STADIUM, NAPOLI, ITALY - 2022/03/06: Ante Rebic and Zlatan Ibrahimovic of AC Milan talk during the Serie A football match between SSC Napoli and AC Milan. AC Milan won 1-0 over SSC Napoli. (Photo by Andrea Staccioli/Insidefoto/LightRocket via Getty Images)



Milan vuan sërish nga dëmtimet

23:20 12/04/2022

Ibrahimovic nuk ia del të rikthehet, mungon në duelin me Interin

Zlatan Ibrahimovic është ende i detyruar të presë për të zbritur në fushë. Pasi humbi duelin me Torinon, sulmuesi suedez do të mbetet jashtë për 10 ditë të tjera për shkak të mbingarkesës muskulare në gju. Një lajm aspak i mirë për Milanin në sprintin e sezonit, pasi nuk mund të llogarisë kontributin e tij në sfidat e radhës kundër Xhenoas dhe Lazios në kampionat, si dhe përballjen e kthimit në gjysmëfinalet e Kupës së Italisë ndaj Interit.

Nëse nuk do të ketë pengesa të tjera, rikthimi i tij është planifikuar për ndeshjen e “San Siros” kundër Fiorentinës. Ndërkaq, Ante Rebic dhe Samu Castillejo kanë lënë pas dëmtimin dhe janë bashkuar me skuadrën milaneze. Punë më e personalizuar në palestër për Alessio Romagnoli, ndërsa Ismael Bennaser ka punuar me topin dhe rikthimi me grupin pritet të bëhet gjatë seancave të ardhshme stërvitore.

Klan News