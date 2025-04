Sergio Conceiçao nuk ka mundur që të punojë gjithmonë në qetësi te Milani, edhe këto ditë e gjen veten në një situatë të pazakontë.

Ndërsa në horizont është një tjetër trofe, ai ende nuk e di nëse e ka vendin të sigurt në pankinën kuqezi.

Drejtuesit e “Djallit” janë duke shqytuar të gjitha alternativat për sezonin e ri.

“GazzettadelloSport” raporton se në klub ka edhe një ide me mbështetje të fortë, që ta nisë vitin e ardhshëm futbollistik nga një trajner italian, që njeh dinamikën e kampionatit dhe që tashmë ka suksese të shumta gjatë karrierës së tij .

Pra në listë ka vetëm emra me përvojë e që kanë drejtuar klube të mëdha.

Në kriteret e pëlqyera janë profile si ato të Kontes, Alegri-t, Gasperini-t, Sarri-t, Mancini-t.

Për teknikun e Napolit do të jetë një mision i vështirë.

Por Alegri dhe Mançini kanë karakteristikat e duhura pë të drejtuar “Djallin”, ndërsa pas tyre në listë vijnë Gasperini dhe Sarri.

Duke e ngushtuar edhe më shumë rrethin, i pari është nën kontratë me Atalantën, i dyti i lirë pas eksperiencës me Lacion. Sukseset i mori me Juven ku fitoi titullin dhe Ligën e Europës me Chelsea.

Milani ka dëshirë që të rikthehet në nivele të larta dhe e di rrugën për të arritur! Në shtëpinë kuqezi nuk ka kohë për të humbur!

Klan News