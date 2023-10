Milani merr kryesimin e Seria A

Shpërndaje







23:45 07/10/2023

Kuqezinjtë fituan me Genoan. Interi ndalet në barazim

Milani mori kreun e Serie A i vetëm pas fitores 1 – 0 në fushën e Xhenoas. Sfidën e javës së tetë e vendosi një gol i minutave të fundit i realizuar nga Pulishiç. Interi barazoi 2 – 2 me Bolonjan.

Zikaltërit edhe pse realizuan të parët golat nuk arritën ta mbronin avantazhin. Po të shtunën Juventusi triumfoi 2 – 0 në derbin me Torinon. Milani është i pari me 21 pikë, i ndjekur nga Interi me 19.

Tv Klan