Milatoviç propozoi Spajiç për kryeministër

Shpërndaje







17:00 10/08/2023

Kandidati shpreson të mbështetet nga 44 deputetë në parlament

Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviç ka propozuar kolegun e tij partiak dhe liderin e Lëvizjes “Evropa Tani” Milojko Spajiç për të krijuar qeverinë e re. Kandidati për kryeministër shpreson të mbështetet nga 44 deputetë në parlament ndër to edhe nga 3 shqiptarë dhe 6 boshnjakë.

Spajiç do të fillojë tashmë edhe zyrtarisht bisedimet për formimin e shumicës parlamentare që duhet të ketë më shumë se 41 nga 80 deputetë gjithsej.

Afati kushtetues për propozimin e programit dhe përbërjes së qeverisë së re është 90 ditë.

“Pres përgjegjësi si nga zoti Spajiç si dhe nga të gjithë aktorët politikë që do të marrin pjesë në negociatat për formimin e qeverisë së re. Si president, besoj se Malit të Zi në këtë moment i duhet një qeveri e qëndrueshme politike, me profile ministrash me frymë të padiskutueshme europiane dhe reformuese. Duhet që të hapin një dialog për reformën e re zgjedhore dhe do të veprojnë me efektivitet kur bëhet fjalë për nisma të rëndësishme për përmirësimin e shtetit ligjor, jetesës, standardet dhe përshpejtimin e rrugës evropiane.”

I pyetur nëse gjatë konsultimeve me koalicionin e partive pro serbe që kërkojnë postin e kreut të parlamentit Milatoviç tha se ka marrë garanci nga ky koalicion se në rast të pjesëmarrjes së tyre në qeveri ata do të mbështesin qëndrimet aktuale zyrtare pro vijimit të Malit të Zi si anëtar i NATO-s, mbetjes në fuqi të njohjes së Kosovës si shtet i pavarur.

Klan News