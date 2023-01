Milorad Dodik dekoron Vladimir Putin

Shpërndaje







23:48 09/01/2023

Festime të paligjshme në Republikën Srpska

Duhej të ishin festime tradicionale me rastin e përvjetorit të themelimit të Republikës Srpska në Bosnje-Hercegovinë, por Presidenti Milorad Dodik i ka befasuar te gjithë në këtë shtet, në rajon e më gjerë. I shpallur non grata nga SHBA-të, Dodik ka zgjedhur që të dekorojë në mungesë Presidentin e Rusisë, Vladimir Putin, me Urdhrin e Republikës Srpska për “merita të veçanta”.

“Në Bashkimin Europian nuk ka vend për nderimin dhe shpërblimin e politikanëve që urdhërojnë shkatërrimin e një vendi fqinj dhe vrasjen e popullit të tij. Kjo duhet të jetë e qartë për të gjithë dhe ky vendim i udhëheqjes së Republikës Srpska është për keqardhje dhe i gabuar. Presidenti rus është drejtpërdrejt përgjegjës për agresionin e paligjshëm në Ukrainë sepse civilët aty po vriten ndersa po shkatërrohet infrastruktura civile”, u shpreh zëdhënësi i BE Peter Stano.

“Vendimi i Milorad Dodik për të dekoruar Vladimir Putinin, njeriun që nisi një pushtim të paprovokuar të Ukrainës që rezultoi në vdekjen e mijëra civilëve dhe shkatërrimin masiv të infrastrukturës, është i dënueshëm”, thuhet në deklaratën e SHBA-ve.

Sipas ambasadës amerikane ky vendim për dekorimin e Presidentit rus është një refuzim i vlerave të komunitetit euroatlantik dhe rendit ndërkombëtar të bazuar në ligj. Edhe festimet e 9 Janarit në Republikën Srpska Uashingtoni i ka konsideruar të paligjshme sepse shkelin vendimin e Gjykatës Kushtetuese të Bosnjë-Hercegovinës sipas të cilës keto festime janë antikushtetuese.

Ndërkombëtarët i kanë kujtuar liderit të serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, nenin tre të Marrëveshjes së Dejtonit ku thuhet se Republika Srpska duhet të respektojë plotësisht vendimet e institucioneve të Bosnjë-Hercegovinës, përfshirë vendimet detyruese të Gjykatës Kushtetuese, pavarësisht nëse i pëlqejnë apo jo.

Klan News