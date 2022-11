Milwaukee Bucks e pamposhtur

13:31 01/11/2022

Uttah Jazz e Brooklyn pa rivale në NBA, fiton dhe Clippers



Milwaukee Bucks vijon të jetë skuadra e vetme pa asnjë humbje këtë sezon në NBA amerikan. Ylli i skuadrës, Giannis Antetokounmpo ishte magjik në parket, duke qënë autor i 31 pikëve, mbështetur edhe nga Holiday me 25 e Lopez me 24 pikë për të mposhtur 110-108 Detroit.



Te fitorja rikthehet edhe Brooklyn Nets, që triumfoi me shifrat 116-109 përballë Indiana. Për vendasit u dallua Durant me 36 pikë e Irving me 28 pikë, dyshe që bëri diferencën për t’i dhënë edhe fitoren skuadrës së tyre. Në krahun tjetër, Duarte shënoi 30 pikë, gjithsesi shërbyen vetëm për statistikë në këtë humbje të Indiana.



Uttah Jazz vijon të jetë e vetmja me 6 fitore në Konferencën e Perëndimit. E udhëhequr edhe nga Markkanne, Jazz triumfuan 121-105 ndaj Memphis, duke i bërë të pavlefshme 37 pikët e Morant. Pa probleme fitoi skuadra e Torontos, që mposhti 139-109 ndaj Atlanta, ndërsa në sekondat e fundit korri fitoren Clippers, që mundi 95-93 Houston.

Klan News