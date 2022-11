Poetja Mimoza Ahmeti dënohet për ndërtim të paligjshëm, Rama: Prokuroria e Tiranës, “mbretëri xhuxhash” me të dobëtit

Shpërndaje







20:43 15/11/2022

“Dënohet poetja Mimoza Ahmeti me kërkesë së Prokurorisë së Tiranës nga Gjykata për ndërtim të paligjshëm. Pa marrë parasysh faktin që ndërtesa e poetes ishte dëmtuar nga tërmeti, Gjykata urdhëroi që poetja të kryejë punë me interes publik për 40 orë”, ka qenë ky lajmi që ka nxitur Kryeministrin Rama që të reagojë me anë të një postimi në Twitter.

Kryeministri Rama shkruan se “një poete dënohet me zell nga Prokuroria e Tiranës”, teksa ka akuzuar se në këtë prokurori “dosjet e denoncimeve nga organet shtetërore për ndërtime të paligjshme për qëllim fitimi apo për evazion fiskal me miliona USD dhe për pastrim të miliona USD, flenë të patrazuara”.

“Pas një këngëtari ja edhe një poete, që dënohet me zell nga pikërisht Prokuroria e Tiranës, ku dosjet e denoncimeve nga organet shtetërore për ndërtime të paligjshme për qëllim fitimi apo për evazion fiskal me miliona USD dhe për pastrim të miliona USD, flenë të patrazuara”, ka shkruar Rama në Twitter.

Në postimin e tij, Kryeministri Rama thekson se çdo ndërtim pa leje është i dënueshëm me ligj, por sipas Kryeministrit Rama “zelli milimetrik në dënimin e atyre që e shkelin ligjin në pronën e tyre të bën për të vjellë përballë mosveprimit sistematik të Prokurorisë së Tiranës ndaj atyre që për qëllime fitimi bëjnë shkelje kilometrike”.

Rama e quan Prokurorinë e Tiranës një “mbretëri xhuxhash”, teksa shton se është “një organ drejtësie me të dobëtit dhe dobësie me të fortët”.

“Patjetër që çdo ndërtim pa leje është i dënueshëm me ligj, po zelli milimetrik në dënimin e atyre që e shkelin ligjin në pronën e tyre të bën për të vjellë përballë mosveprimit sistematik të Prokurorisë së Tiranës ndaj atyre që për qëllime fitimi bëjnë shkelje kilometrike! Tamam “mbretëri xhuxhash” ai organ drejtësie me të dobëtit dhe dobësie me të fortët”, ka përfunduar Kryeministri Rama postimin e tij në Twitter./tvklan.al

Pas një këngëtari ja edhe një poete, që dënohet me zell nga pikërisht Prokuroria e Tiranës, ku dosjet e denoncimeve nga organet shtetërore për ndërtime të paligjshme për qëllim fitimi apo për evazion fiskal me miliona USD dhe për pastrim të miliona USD, flenë të patrazuara! pic.twitter.com/NykfZEOOUt — Edi Rama (@ediramaal) November 15, 2022

Reagimi i Kryeministrit Rama në Twitter

Reagimi i Kryeministrit Rama në Twitter