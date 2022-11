Ministeriali BE-Ballkani Perëndimor, Manja: Drejtësia e pavarur, garanci për prosperitetin e vendeve tona

14:31 04/11/2022

Përfundoi ministeriali BE-Ballkani Perëndimor “për Drejtësinë dhe çështjet e brendshme. Ministri i Drejtësisë i Shqipërisë, Ulsi Manja në një konferencë për shtyp tha se një drejtësi e pavarur është një garanci për prosperitetin e vendeve tona.

“Po ashtu, reformat tona në gjyqësor kanë të bëjnë drejtpërsëdrejti me forcimin e shtetit të së drejtës dhe sundimin e ligjit si një garanci për të patur shoqëri të hapura demokratike, si një garanci për të garantuar sigurinë juridike qytetarëve tanë, por edhe për t’i paraprirë zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik sepse themeli i zhvillimit të vendeve tona qëndron tek drejtësia. Një drejtësi e pavarur, një drejtësi e paanshme, një drejtësi efikase dhe eficente është garanci jo vetëm e respektimit të të drejtave dhe lirive të qytetarëve tanë, por është garanci edhe për prosperitetin e vendeve tona, gjë e cila përshpejton rrugën tonë drejt integrimit europian. Ky është ministeriali i dytë i ministrave të Drejtësisë të Ballkanit Perëndimor dhe BE-së. Unë uroj me shpirt që me intensifikimin e procesit të negociatave këto shkëmbime të shpeshtohen në të mirë të rajonit, por edhe të ardhmes së përbashkët si pjesë e familjes europiane. Ne kemi çfarë i japim njëri tjetrit, por mbi të gjitha ajo që duhet t’i japim njëri tjetrit është paqja dhe siguria për qytetarët tanë”, tha Manja.

Manja e zhvilloi konferencën për shtyp së bashku me Komisionerin e BE për Drejtësinë, Didier Reynders dhe Ministrin e Drejtësisë së Republikës Çeke, Pavel Blažek.

Eurokomisioneri tha se në ministerial është folur për strategjinë e zgjerimit. Sipas tij është e rëndësishme që të ketë përparim sa i përket gjyqësorit me të gjithë partnerët e Ballkanit Perëndimor.

“Do të thoja që ajo që ne kemi diskutuar gjatë kësaj seance për strategjinë e zgjerimit është që sigurisht do të fillohet me negociatat gjithmonë me kapitujt për sundimin e ligjit, që do të mbyllen të fundit. Pra është e rëndësishme që të ketë ecuri, përparim sa i përket gjyqësorit në të gjithë partnerët e Ballkanit Perëndimor. Dhe për të parë sesi mund të ndihmojmë vendet e Ballkanit Perëndimor për të ecur në këtë drejtim. Kemi parë ecuri, përparime në mënyra të ndryshme, por ndoshta jo mjaftueshëm për të qenë në një situatë ku mund të shpjegojmë ose të themi që një vend mund të bëhet shtet anëtar. Ne duhet të vijojmë me këtë lloj pune. Diskutimi që kemi pasur sot ka qenë i hapur, ku kemi pasur mundësinë të shihnim disa dobësi, por edhe disa pika të forta, sepse është e rëndësishme edhe për BE që të arrijmë të identifikojmë ato lloj situatash apo pikash më të dobëta ku ne mund të mbështesim vende përkatëse. Për shembull në rast se ka vende, që kanë bërë vettingun dhe ne shikojmë se cila është situata, me më pak gjyqtarë ose prokurorë, atëherë duhen trajnuar më shumë të rinj që të bëhen magjistratë në të ardhmen. Është e rëndësishme që nga ana jonë të ketë mbështetje për vendet e Ballkanit Perëndimor në lidhje me këtë çështje. Bëhet fjalë për një punë në vijimësi, kemi vite që flasim për këtë gjë, sepse kështu ndodhin gjëra. Pra duke identifikuar se ku janë nevojat dhe çfarë mbështetje mund të japë BE”, tha eurokomisioneri Reynders./tvklan.al