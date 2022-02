Ministeriali i OSBE, ministrja Xhaçka: Të bashkojmë forcat për t’i qëndruar pranë Ukrainës në këto momente kritike

19:07 24/02/2022

Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme, Olta Xhaçka, mori pjesë në takimin e posaçëm në nivel ministror të Këshillit të Përhershëm të OSBE-së, që u mbajt në Vienë.

Ministrja Xhaçka theksoi se sulmi kundër Ukrainës është një krim dhe se Rusia do të mbajë përgjegjësinë e plotë për pasojat e tmerrshme të këtyre sulmeve.

Sipas saj, përgjigjia e shteteve pjesëmarrëse të OSBE-së dhe e komunitetit ndërkombëtar në tërësi, duhet të jetë e prerë, e koordinuar dhe me pasoja të menjëhershme.

“Shqipëria rithekson mbështetjen e saj për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës brenda kufijve të saj të njohur ndërkombëtarisht, duke përfshirë Krimenë dhe ujërat e saj territoriale. Në këtë moment kritik, në koordinim të ngushtë me partnerët tanë, ne do të ndërmarrim të gjitha veprimet e nevojshme dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë në solidaritet me Ukrainën, popullin dhe qeverinë e saj”, tha ajo.

Këshilli i Përhershëm është organi kryesor vendimmarrës për konsultime të rregullta politike dhe për qeverisjen e punës së përditshme operative të OSBE-së nëpërmjet mbledhjeve të Këshillit Ministror. /tvklan.al