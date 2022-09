Ministrat e BE, diskutime për çmimin tavan për energjinë

16:05 09/09/2022

Vendet anëtare sërish të ndara, Hungaria kundër

Vendosja e një kufiri të çmimit për energjinë është në fokus të takimit të kësaj të Premteje, mes ministrave europianë të Energjisë në Bruksel.

Pika kryesore është përcaktimi i një çmimi tavan për gazin që importohet në BE përmes gazsjellësve nga Rusia, siç propozoi presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen.

Ashtu si me vendimmarrjen për të tjera çështje që lidheshin me sulmin rus në Ukrainë, vendet anëtare shfaqen sërish të përçara. Hungaria renditet sërish kundër për çmimet tavan të importeve të lëndëve për prodhimin e energjisë nga Rusia, me argumentimin se çështja është politike dhe se kjo do të ndikojë në destabilizimin e tregjeve botërore me impakte shumë negative në ekonominë e këtij vendi që varet thuajse plotësisht nga importet ruse.

Edhe Gjermania nuk është plotësisht e bindur në qëndrimin e saj pro, pasi i druhet ndërprerjes së plotë të gazit nga Moska, teksa nuk i ka mbushur në nivelin e sigurisë depozitat e gazit për këtë dimër. Berlini megjithatë është për vendosjen e një çmimi tavan për energjinë elektrike dhe për naftën ruse.

Propozimi i presidentes von der Leyen parashikon ndër të tjera që të detyrojë Moskën t’ua shesë vendeve europiane me një çmim të lirë lëndët energjetike, në mënyrë që të ardhurat të mos mjaftojnë për të financuar sulmin rus në Ukrainë.

