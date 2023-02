Ministrat e NATO-s mblidhen për Ukrainën

16:16 14/02/2023

Ukraina është në prag të përballjes me një fushatë të re sulmesh nga Rusia, teksa 1-vjetori i nisjes së sulmit rus është 10 ditë larg. Ndaj Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg i bën thirrje aleancës të furnizojë ushtrinë ukrainase me sasinë e nevojshme të armatimit për t’i bërë ballë sulmit të trupave të Vladimir Putinit.

Jens Stoltenberg – Sekretar i Përgjithshëm i NATO-s: Ai po përgatitet për shtimin e intensitetit të luftës, për sulme të reja. Do të diskutojmë për gjetjen e mënyrave, jo vetëm për të shtuar furnizimin me municion për Ukrainën, por si të zgjerojmë prodhimin dhe të forcojmë industrinë tonë të mbrojtjes për ta arritur këtë.

Shtimi i furnizimeve me armatime për Ukrainën është në qendër të diskutimeve 2-ditore mes ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare që nisën këtë të Martë në Bruksel. I pranishëm është edhe ministri ukrainas i Mbrojtjes Oleksi Reznikov, i cili para nisjes së mbledhjes shpalosi para kamerave një shami me pamjen e një avioni luftarak, me mbishkrimin “në listën e dëshirave për Santa Klausin”.

Megjithatë, numri 1 i aleancës tha se pajisja e Ukrainës me avionë ushtarake nuk është çështje kryesore. Shumë vende anëtare janë kundër.

