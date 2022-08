Ministri gjerman i Ekonomisë paralajmëron reduktimin e gazit nga Rusia

23:17 22/08/2022

Gjermania po përballet me një periudhë të vështirë dhe duhet të përgatitet që Rusia të shtrëngojë më tej furnizimet me gaz. Kështu ka deklaruar ministri gjerman i Ekonomisë Robert Habeck. Megjithatë, ai nënvizoi se Gjermania ka një shans të madh për të kaluar dimrin e ardhshëm pa marrë masa drastike.

“Ne kemi një dimër shumë të vështirë përpara nesh. Ne parashikojmë që presidenti rus Vladimir Putin do të reduktojë më tej gazin,” i tha Habeck transmetuesit gjerman ARD nga Kanadaja, ku ai ndodhej në një udhëtim tre-ditor me kancelarin Olaf Scholz.

Të premten, kompania shtetërore ruse e energjisë Gazprom bëri me dije se do të mbyllë për tre ditë në fund të këtij muaji një tubacion kyç që transporton gaz natyror në Evropë. Kjo masë e cila do të rrisë presionin mbi vendet evropiane që po luftojnë me krizën e kostos së jetesës, thuhet se është për shkak të “mirëmbajtjes rutinë”.

Gazi përmes tubacionit aktualisht rrjedh me vetëm 20% të kapacitetit. Pavarësisht presionit të lartë, ministri Habeck ka përjashtuar mundësinë e zgjatjes së funksionimit të tre termocentraleve të mbetura bërthamore të vendit në mënyrë që të kursehet gaz duke thënë se kjo do të kursente jo më shumë se 2% të energjisë.

Klan News