Ministri Hasani në Prishtinë: Anëtarësimi i Kosovës në NATO, prioritet i Shqipërisë. Stabiliteti në rajon, i kërcënuar

10:31 16/01/2024

Ministri i Jashtëm Igli Hasani vlerëson se anëtarësimi i Kosovës në NATO është prioritet i Shqipërisë.

Në vizitën e tij në Prishtinë dhe në konferencën me homologen e Kosovës, Donika Gërvalla, ministri i Jashtëm i Shqipërisë vlerësoi liberalizimin e vizave për Kosovën dhe theksoi rëndësinë e anëtarësimin në BE të Ballkanit Perëndimor.

"Shqiptarët duhet të luajnë një rol të dorës së parë në këtë përpjekje për të ardhmen tonë të përbashkët. E padyshim, Shqipëria dhe Kosova duhet të jenë në zemër të kësaj përpjekje si dy vende e një popull, që më shumë se kushdo tjetër, e mbështesin perspektivën euroatlantike të Ballkanit Perëndimor. Me ministren Gërvalla me miken time të shtrenjtë Donikën, patëm mundësinë të diskutojmë konkretisht e në mënyrë shumë konstruktive për këto ide dhe për mënyrën sesi duhet ta çojmë përpara agjendën tonë të përbashkët duke filluar me bashkërendimin e punës së dy Ministrive tona për:· Përditësimin e strategjisë për rivitalizimin e procesit të njohjeve ndërkombëtare të Kosovës;

· Anëtarësimin e Kosovës në organizata rajonale e ndërkombëtare dhe integrimin e saj në NATO ku Shqipëria është dhe do të vazhdojë të jetë një mbështetëse e fuqishme e politikës së dyerve të hapura. Anëtarësimi i Kosovës në NATO është një nga prioritetet e kryesisë shqiptare të Kartës SHBA-Adriatike përgjatë vitit 2024. Përsa i përket integrimit në Bashkimin Europian, kjo është një nga pikat kryesor që Shqipëria ngre në çdo takim e ndërveprim me partnerët tanë europianë, që integrimi i plotë i rajonit në BE është një dosmosdoshmëri dhe mënyra e vetme për të garantuar njëherë e mirë paqen dhe stabilitetin e Ballkanit Perëndimor e rrjedhimisht të vetë Europës", tha ndër të tjera ministri i Jashtëm Igli Hasani.

Kreu i diplomacisë shqiptare dënoi sulmin terrorist në Banjskë nga një grup paramilitar serb, ku mbeti i vrarë një efektiv i Policisë së Kosovës.

"Rajoni është duke kaluar sot një moment delikat. Jemi të gjithë dëshmitarë të faktit që pavarësisht progresit që është bërë, siguria dhe stabiliteti janë më të kërcënuara sesa në çdo moment tjetër gjatë dekadës së fundit. Ne, kemi dënuar ashpër sulmin e dhunshëm të orkestruar e të armatosur kundër policisë së Republikës së Kosovës më 24 shtator të vitit të kaluar në veri të vendit. Ky sulm është një akt kriminal dhe i rrezikshëm terrorist kundër stabilitetit, integritetit, pavarësisë, ligjit dhe rendit të Kosovës. Sulmi ishte një kërcënim i rëndë për sigurinë dhe stabilitetin e të gjithë rajonit tonë, me pasoja të drejtpërdrejta për Evropën tonë të përbashkët. Autorët, organizatorët dhe nxitësit e këtij akti duhet të mbajnë përgjegjësi dhe të dalin para drejtësisë së shpejti. Kjo është e domosdoshme për të mos lejuar një përshkallëzim të mëtejshëm të situatës, me pasoja ndoshta të pakthyeshme. Prandaj tani më shumë se kurrë është e nevojshme që të gjithë ato vende e ato forca që besojnë tek paqja e stabiliteti, tek bashkëpunimi e integrimi euroatlantik, të punojnë së bashku për të ardhmen e rajonit tonë dhe të mirën e qytetarëve tanë".

Ministri Hasani shprehu gatishmërinë që Shqipëria të ndihmojë me ekspertizë Kosovën në rrugën e integrimit europian.

Situata në veri të Kosovës/ Thirrja e ministrit Hasani: Nuk i çohen më ushtri fqinjit tek kufiri, askush s’duhet ta vazhdojë më këtë lojë

Në kuadër të vizitës zyrtare në Kosovë, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani dhe homologia e tij, Donika Gërvalla kanë zhvilluar një konferencë të përbashkët për mediat. Gjatë fjalës së tij, Hasani është shprehur se Kosova do të ketë gjithmonë aleat Shqipërinë, teksa ka thënë se ka përfunduar ajo kohë kur vendet i vendosin ushtritë në kufi me vendin fqinj. Hasani ka thënë se askush nuk duhet ta vazhdojë më këtë lojë, të cilën e ka cilësuar qesharake.

Igli Hasani: Kosova ka një aleat të përjetshëm dhe të padiskutueshëm që është Shqipëria. Në të mirë dhe në të keq, Shqipëria do të jetë pranë Prishtinës dhe shqiptarëve të Kosovës. Ne i ndjekim me vëmendje zhvillimet në kufijtë e Republikës së Kosovës. Bëjmë thirrje gjithë faktorëve që jetojnë në shekullin XXI, nuk i çohen ushtri fqinjit më tek kufiri dhe askush nuk duhet të vazhdojë më këtë lojën që është qesharake se të gjithë jemi të qartë se garancia më e madhe për Kosovën është NATO, ku dhe Shqipëria është pjesë.

Në lidhje me masat ndëshkuese nën të cilat është vendosur Kosova nga aktorët ndërkombëtarë, ministri Hasani ka thënë se Kosova po i kryen detyrat e saj teksa ka shtuar se është fakt i pamohueshëm që liberalizimi i vizave në fillim të këtij viti, do i japë një impakt të ri këtij vendi.

Pyetje: Kosova është nën masa ndëshkuese për mosbindje ndaj aktorëve ndërkombëtarë për çtensionim të sitiuatës në veri. A mendoni që është koha të largohen këto masa ndëshkuese?

Igli Hasani: Vizita ime nuk është vetëm për masat shtrënguese, por është për të dakordësuar për veprimet që do të kryejmë në mënyrë të përbashkët Kosovë-Shqipëri. Kosova po kryen detyrat e saj, është një fakt i pamohueshëm që liberalizimi i vizave do t’i japë një impakt të ri këtij vendi.

Ministrja e Kosovës, Donika Gërvalla ka deklaruar se masat ndaj Kosovës janë të padrejta dhe ka shtuar se ka ardhur koha që Bashkimi Europian të thotë fjalën e vet lidhur me atë që ka ndodhur në Banjskë. Gërvalla ka theksuar se jo larg kufirit me Kosovën janë duke u ushtruar grupe të tjera dhe ka bërë thirrje që kjo të marrë fund.

Pyetje: Ku jemi ne me largimin e masave dhe çfarë është duke bërë Kosova? A mundemi të presim që gjatë kësaj kohe të kemi largim të masave? A mendoni se ka ardhur koha që të ndëshkohet dhe Serbia?

Donika Gërvalla: Masat ndaj Kosovës, të padrejta dhe të pakuptueshme për shkak se asnjë diplomat evropian nuk është në gjendje të japë vlerësim se kur kushtet konsiderohen të përmbushuara që të hiqen masat. Masat ndaj Kosovës të padrejta, nuk mund të ndihmojnë për të heshtuar rreth faktit se Kosova ka treguar që në fillim të dialogut që është e interesuar që të arrijë rezultate dhe prandaj vazhdimisht e kemi ngritur zërin me qëllim që procesi i dialogut të ketë shans për përmbyllje, por deri më tani nuk po e shohim. Ka ardhur koha që BE të thotë fjalën e vet rreth asaj që ka ndodhur në Banjskë. Jo larg kufirit me Kosovën janë duke u ushtruar grupe të tjera dhe kjo duhet të marrë fund. Bashkëpunimi rajonal do të duhej të ishte kryefjala.

Fjala e Ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme z. Igli Hasani, në Konferencën e përbashkët për Shtyp me homologen e tij, Znj. Donika Gërvalla Schwarz.

E dashur Donika, është vërtet një kënaqësi që ndodhem sot në Prishtinë për vizitën time të parë dypalëshe. Dua të falenderoj shumë kolegen, motrën time, ministren për Punët e Jashtme dhe të Diasporës znj. Gërvalla Schwarz për mikpritjen, por edhe për diskutimet e hapura që patëm.

Jam i lumtur që kjo vizitë vjen në një moment kaq të rëndësishëm e pozitiv për Kosovën e cila ka marrë tashmë, më në fund, liberalizimin e vizave, duke zgjeruar mundësitë dhe të drejtat e qytetarëve te saj. Ky është një vendim pozitiv jo vetëm për Kosovën, por për të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe për vetë Bashkimin Europian, një nxitje më tej në rrugëtimin tonë të përbashkët drejt BE-së.

Vizitë është në fakt pjesë e një turi në disa vende të rajonit. Pas Kosovës unë, do të vizitoj edhe Maqedoninë e Veriut e më tej Malin e Zi. Është një tur që ka për qëllim ndarjen e ideve e mendimeve mbi punën që duhet të bëjmë të gjithë së bashku për të mirën e rajonit e për të mirën e qytetarëve tanë, për të avancuar bashkëpunimin dhe projektet e shumta mes nesh, por edhe integrimin e Ballkanit Perëndimor në hapësirën euroatlantike.

Rajoni është duke kaluar sot një moment delikat. Jemi të gjithë dëshmitarë të faktit që pavarësisht progresit që është bërë, siguria dhe stabiliteti janë më të kërcënuara sesa në çdo moment tjetër gjatë dekadës së fundit.

Ne, kemi dënuar ashpër sulmin e dhunshëm të orkestruar e të armatosur kundër policisë së Republikës së Kosovës më 24 shtator të vitit të kaluar në veri të vendit.

Ky sulm është një akt kriminal dhe i rrezikshëm terrorist kundër stabilitetit, integritetit, pavarësisë, ligjit dhe rendit të Kosovës.

Sulmi ishte një kërcënim i rëndë për sigurinë dhe stabilitetin e të gjithë rajonit tonë, me pasoja të drejtpërdrejta për Evropën tonë të përbashkët.

Autorët, organizatorët dhe nxitësit e këtij akti duhet të mbajnë përgjegjësi dhe të dalin para drejtësisë së shpejti.

Kjo është e domosdoshme për të mos lejuar një përshkallëzim të mëtejshëm të situatës, me pasoja ndoshta të pakthyeshme.

Prandaj tani më shumë se kurrë është e nevojshme që të gjithë ato vende e ato forca që besojnë tek paqja e stabiliteti, tek bashkëpunimi e integrimi euroatlantik, të punojnë së bashku për të ardhmen e rajonit tonë dhe të mirën e qytetarëve tanë.

Shqiptarët duhet të luajnë një rol të dorës së parë në këtë përpjekje për të ardhmen tonë të përbashkët.

E padyshim, Shqipëria dhe Kosova duhet të jenë në zemër të kësaj përpjekje si dy vende e një popull, që më shumë se kushdo tjetër, e mbështesin perspektivën euroatlantike të Ballkanit Perëndimor.

Me ministren Gërvalla me miken time të shtrenjtë Donikën, patëm mundësinë të diskutojmë konkretisht e në mënyrë shumë konstruktive për këto ide dhe për mënyrën sesi duhet ta çojmë përpara agjendën tonë të përbashkët duke filluar me bashkërendimin e punës së dy Ministrive tona për:

· Përditësimin e strategjisë për rivitalizimin e procesit të njohjeve ndërkombëtare të Kosovës;

· Anëtarësimin e Kosovës në organizata rajonale e ndërkombëtare dhe integrimin e saj në NATO ku Shqipëria është dhe do të vazhdojë të jetë një mbështetëse e fuqishme e politikës së dyerve të hapura. Anëtarësimi i Kosovës në NATO është një nga prioritetet e kryesisë shqiptare të Kartës SHBA-Adriatike përgjatë vitit 2024.

Përsa i përket integrimit në Bashkimin Europian, kjo është një nga pikat kryesor që Shqipëria ngre në çdo takim e ndërveprim me partnerët tanë europianë, që integrimi i plotë i rajonit në BE është një dosmosdoshmëri dhe mënyra e vetme për të garantuar njëherë e mirë paqen dhe stabilitetin e Ballkanit Perëndimor e rrjedhimisht të vetë Europës.

Natyrisht, ashtu siç bëjmë prej vitesh, jemi të gatshëm të ndihmojmë e mbështesim Kosovën në procesin e integrimit duke ndarë eksperiencën tonë dhe ekspertizën që kemi akumuluar ndër dekada në këtë drejtim.

Në këtë kuadër, unë dua ta shfrytëzoj këtë mundësi për ta përgëzuar publikisht lidershipin e Kosovës për takimin e Brukselit, më 26 tetor 2023, ku me shumë maturi e konstruktivitet u pranuan propozimet e BE-së.

Ky është një hap shumë i rëndësishëm përpara që e vë Kosovën në një pozitë shumë më të volitshme. Çdo gjë që është pranuar dhe rënë dakord duhet të zbatohet pa asnjë vonesë. Ne u bëjmë thirrje partnerëve tanë perëndimorë që të ruajnë në këtë moment dhe të shtyjnë përpara drejt një përparimi përfundimtar.

Me Donikën diskutuam po ashtu për zbatimin e detyrimeve që lindin nga marrëveshjet e nënshkruara në kuadër të mbledhjeve të përbashkëta të dy qeverive, por edhe për bashkëpunimin e mëtejshëm për lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve dhe mallrave.

U dakordësuam për rëndësinë e shtimit të përfaqësimit të përbashkët diplomatik, por edhe për koordinimin në kuadër të diplomacisë ekonomike që mbetet një nevojë parësore për të dyja vendet tona. Ramë dakord po ashtu të nxisim dhe intensifikojmë më tej punën për mërgatën shqiptare kudo në botë.

Lidhur me çështjet ekonomike, vlerësova hapat e ndërmarra në lehtësimin e qarkullimit ndërkufitar në funksion të nxitjes së shkëmbimeve tregtare, por edhe heqjen e kontrolleve kufitare gjatë fundjavave në kufirin Shqipëri-Kosovë, çka ka sjellë një rritje të qarkullimit të mjeteve dhe udhëtarëve.

Studimit i fizibilitetetit të ndërtimit të hekurudhës Durrës-Prishtinë, i hap rrugën edhe projektit tjetër, atij terminalit hekurudhor të mallrave në Prishtinë, të quajtur Porti i Thatë i cili do ta shndërrojë kryeqytetin e Kosovës në një hap për transportin e mallrave ne rajon.

Në funksion të këtyre ideve dhe në funksion të mbarëvajtjes së punës, si pjesë e ristrukturimit të Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë, ne, do të kemi së shpejti një drejtori të posaçme dedikuar koordinimit të punës me faktorin shqiptar në rajon.

Unë dua ta falënderoj sërish ministren Gërvalla Schwarz, Donikën, për mikpritjen dhe t’ i shpreh edhe njëherë gatishmërinë time personale, por edhe të kolegëve të mi, për të avancuar pa humbur kohë në të gjitha këto nisma dhe projekte që do të thellojnë integrimin mes nesh, por nga të cilat do të përfitojë edhe rajoni mbarë.

Faleminderit për mikëpritjen dhe gjithë të mirat!

