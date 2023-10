Ministri Hasani takim me ambasadoren e Izraelit, Peleg: I shpreha mbështetjen e palëkundur të Shqipërisë

17:16 09/10/2023

Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani, i ka shprehur personalisht Ambasadores së Izraelit në Shqipëri, Galit Peleg, mbështetjen dhe solidaritetin e Shqipërisë për Izraelin.

Në një postim në rrjetin social “X”, ministri Hasani, shkruan se Shqipëria dënon fuqimisht sulmet e Hamasit ndaj Izraelit, të cilat shënjestrojnë civilët e pafajshëm.

“Sot, i shpreha personalisht Ambasadores së Izraelit në Shqipëri, znj. Galit Peleg, mbështetjen dhe solidaritetin e palëkundur të Shqipërisë për Izraelin gjatë këtyre momenteve të tmerrshme. Ne dënojmë fuqimisht sulmet e Hamasit ndaj Izraelit, të cilat shënjestrojnë civilët e pafajshëm”, shkruan ministri Hasani./tvklan.al

Today I personally expressed to Ambassador @GalitPeleg Albania’s unwavering support and solidarity with Israel during these horrific moments.



We strongly condemn Hamas' attacks on Israel, targeting innocent civilians.#WeStandWithIsrael pic.twitter.com/yHvsab8dSI