Ministri i Brexit, David Frost jep dorëheqjen

20:20 19/12/2021

Ministri britanik i Brexit, David Frost ka dhënë dorëheqjen pasi ka qenë i zhgënjyer me drejtimin e qeverisë së kryeministrit Boris Johnson. Thuhet se masat e ashpra të Covid-19 përfshirë pasaportën shëndetësore e nxitën për të marrë këtë vendim.

Sipas gazetës britanike “Mail on Sunday” Frost ishte gjithashtu i zhgënjyer nga rritja e taksave dhe kostoja e politikave neto zero. Frost tha se ai kishte rënë dakord me Johnson në fillim të këtij muaji për t’u larguar në janar. Largimi i negociatorit më të lartë të qeverisë britanike për Brexit vjen pas paralajmërimeve nga disa prej ligjvënësve të Partisë Konservatore të Johnson-it se ai duhet të përmirësojë udhëheqjen e tij ose të përballet me sfidat.

Johnson, i cili korri një fitore dërrmuese në zgjedhjet e dhjetorit të 2019, po përballet me krizën më të madhe në pozicionin e tij si kryeministër.

Ai është përballur me kritika që kur u shfaqën video të punonjësve të tij duke qeshur në një festë në Downing Street gjatë bllokimit të Krishtlindjeve të vitit të kaluar, ku festat ishin të ndaluara.

