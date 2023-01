Ministri i Drejtësisë: Dosja e 21 Janarit duhej dërguar në SPAK që ditën e parë të krijimit të kësaj strukture

16:40 21/01/2023

Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja mbajti pasditen e kësaj të shtune, e cila përkon me 12 vjetorin e ngjarjes së 21 Janarit, ku gjatë protestës para Kryeministrisë mbetën të vrarë 4 qytetarë, një konferencë për shtyp.

Ministri i Drejtësisë është shprehur se ngjarja duhet të hetohet si një krim shtetëror dhe se dosja duhet të kishte shkuar në SPAK që ditën e parë që kjo strukturë u krijua.

Ulsi Manja: Si ministër i Drejtësisë në emër të qytetarëve dhe të interesit më të lartë publik e kam për detyrë që të ngre zërin tim deri në rivendosjen dhe ribërjen e drejtësisë së cenuar brutalisht për 21 Janarin nga vetë shteti i kohës. Dosja e vrasjes së Aleks Nikës, Hekuran Dedës, Ziver Veizit dhe Faik Myrtajt, nuk mund të konsiderohet e hetuar për sa kohë nuk është hetuar si krim shtetëror. Drejtësia e cunguar është tallje me vetë drejtësinë. Kjo dosje nuk mund të mbetet peng në sirtarët e prokurorisë së Tiranës edhe sot pas 12 vitesh. Kjo dosje nuk duhet të vazhdojë akoma të bëjë pin-pongun e radhës sa te një prokuror te tjetri që bien me radhë te vettingu dhe ia pasojnë dosjen njëri-tjetrit. Nën dritën e kësaj prove të re materiale dhe të tjerave që priten të dalin në dritë nga hetimi i gjithanshëm dhe objektiv i kësaj çështje do duhet të ishte transferuar me kohë në SPAK, madje edhe për vetë ngarkesën e madhe publike që ka duhet të kishte shkuar atje që në ditën e parë të krijimit të SPAK-ut, si një sprovë themeli për këtë strukturë që ka ngjallur shpresat e shqiptarëve te drejtësia e re dhe për t’i dhënë fund pandershmërisë ndaj kujdo pavarësisht pozitës që ka mbajtur apo e mban akoma./tvklan.al