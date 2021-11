Ministri i Drejtësisë ‘kërcënon’ të dënuarit me regjimin 41 bis - Tv Klan

Ministri i Drejtësisë ‘kërcënon’ të dënuarit me regjimin 41 bis

11:06 30/11/2021

Ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja, ka paralajmëruar sot se në regjimin 41 bis do të futen dhe të dënuar të tjerë.

Në një trajnim me OSBE mbi të drejtat e njeriut për policët e burgjeve që ushtrojnë detyrën në regjimin e posaçëm, Manja tha se vetëm në Nëntor janë 4 të dënuar me lidhje me krimin e organizuar që janë vendosur në 41 bis ndërsa me agjencitë ligjzbatuese po vlerësohen rrezikshmëria e disa të dënuarve të tjerë.

Manja tha gjithashtu se regjimi i ashpër po funksionon për të ndërprerë komandimin e “ushtarëve” për të kryer krime me urdhra nga burgu. Aktualisht në regjimin 41 bis janë izoluar 8 të dënuar Aleksandër Llanaj, Fatmir Pjetri, Redjan Rahja, Arber Çekaj, Arbjon Aliko, Emiljano Shullazi, Endrit Qyqja dhe Genci Balla.

Klan News