Ministri i Jashtëm i Çekisë: BE do të mbështesë Shqipërinë në rrugëtimin e saj për t’u bërë anëtare

13:40 19/07/2022

Pas hapjes së negociatave të Shqipërisë për në Bashkimin Europian është zhvilluar një konferencë e përbashkët për mediat me Kryeministrin Edi Rama, Komisionerin e Bashkimit Europian për Zgjerimin dhe Fqinjësinë, Olivér Várhelyi dhe Ministrin e Punëve të Jashtme të Republikës së Çekisë, Jan Lipavský.

Gjatë fjalës së tij, Ministri i Jashtëm i Çekisë, Jan Lipavsky është shprehur se Bashkimi Europian do të mbështesë Shqipërinë për t’u bërë anëtare e saj.

Jan Lipavský: Ne demonstruam që mbështetja për integrimin e Ballkanit Perëndimor është në BE. Shqipëria ka qëndruar pranë fqinjëve në kohë të vështira. E ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Europian. Jam i gëzuar që ky çast historik po zhvillohet gjatë presidencës çeke. Fuqizimi i marrëdhënive tonë është më i rëndësishëm se kurrë. Mirëpresim harmonizimin e plotë me BE dhe nxisim Shqipërinë të harmonizohet plotësisht me politikat e BE-së. Mirëpresim zotimin e Shqipërisë për axhendën evropiane. BE do të mbështesë Shqipërinë në rrugëtimin e saj për t’u bërë anëtare me të drejta të plota të BE-së./tvklan.al