Ministri i Mbrojtjes së Letonisë: Hetim i menjëhershëm i aksidentit ku vdiq efektivja

Ministri i Mbrojtjes dhe Punëve të Jashtme i Letonisë, Artis Pabriks, ka reaguar lidhur me ngjarjen tragjike ku humbi jetën efektivja e FA, Zarife Hasanaj dhe u plagosën dy të tjerë.

Përmes një statusi në faqen e tij në Twitter, Pabriks ka shprehur ngushëllimet e tij për familjarët e viktimës dhe garanton shtetin shqiptar për hetim të menjëhershëm të këtij aksidenti.

My deepest condolences to relatives of Albanian soldiers stationed in Latvia. Training incident will be immediately thouroughly investigated.

— Artis Pabriks (@Pabriks) May 6, 2019