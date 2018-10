Ministri i ri i Brendshëm mbërrin në Tv Klan

Gjeneral Sandër Lleshi, i cili pritet të nisë zyrtarisht detyrën e Ministrit të Punëve të Brendshme, ka mbërritur në Tv Klan për intervistën e tij të parë televizive pas nominimit për postin e rëndësishëm.

Lleshi, për të cilin Kryeministri Rama tha të shtunën se do të zëvendësojë Ministrin e dorëhequr Fatmir Xhafaj, do të flasë ‘live’ në një intervistë me gazetarin Blendi Fevziu në emisionin “Opinion”.

Pas votimit në Parlament dhe dekretimit nga Presidenti i Republikës, Lleshi do të bëhet zyrtarisht pasues i Fatmir Xhafajt dhe Saimir Tahirit, dy prej emrave më të lakuar nga opozita për lidhje me njerëz të përfshirë në trafikun e drogës. /tvklan.al