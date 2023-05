Ministri serb: Ushtria mbetet në nivelin më të lartë të gatishmërisë

12:11 29/05/2023

Ministri i Mbrojtjes së Serbisë Millosh Vuçeviç tha sot se Forcat e Armatosura Serbe po qëndrojnë në nivelin më të lartë të gatishmërisë luftarake deri të premten.

Ai shtoi se dislokimi i plotë i njësive të Forcave të Armatosura të Serbisë do të përfundojë deri në orën 14:00, në përputhje me urdhrin e presidentit të Serbisë.

“Ata do të jenë të përgatitur për të kryer çdo detyrë dhe urdhër që vjen nga Komandanti Suprem me shpresën se do të gjendet një zgjidhje politike”, tha Vuçeviç, raporton Klankosova.tv.