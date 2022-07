Ministri Spasovski bën thirrje për protestë paqësore, vetëdije dhe përgjegjësi

10:45 14/07/2022

Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski sot edhe njëherë bërri thirrje për protesta të qeta dhe demokratike. Dhe sot, si të gjitha ditët e kaluara që nga fillimi i protestave të paparalajmëruara, apeloj për praktikën e protestës paqësore si pjesë e dialogut ka shkruar Spasovski.

Dialogu vazhdon në seancën e 80-të të Kuvendit, në të cilën do të flasë kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në të cilën do të jepet informacioni mbi përmbajtjen e kornizës Propozim-negociator për negociatat e anëtarësimit të Republikës do të diskutohet për Maqedoninë e Veriut me Bashkimin Evropian, propozuar nga Presidenca franceze më 30 qershor 2022.

Edhe pse as sonte dhe as protestat e ditëve të kaluara nuk u raportuan siç duhet, përkundër papërgjegjshmërisë së organizatorëve, bëj thirrje për vetëdije dhe përgjegjësi në procedurë.

Vlerat evropiane dhe sjelljet socio-kulturore nuk kanë qenë kurrë më të rëndësishme dhe vendimtare se tani – momenti kur proceset demokratike duhet të ecin pa probleme.

“Të nderuar qytetarë, maqedonas, shqiptarë, serbë, turq, romë, vllehë, të gjithë qytetarë të Republikës së Maqedonisë së Veriut,Ju siguroj se policia maqedonase mbetet në nivelin e detyrës së saj në mbrojtjen e të drejtës së garantuar me Kushtetutë të qytetarëve për të protestuar dhe, natyrisht, të sigurisë së institucioneve dhe qytetarëve”, ka shkruar Spasovski.

