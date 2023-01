Ministria e Jashtme: Të shokuar nga sulmi i tmerrshëm terrorist në Jerusalem

11:28 28/01/2023

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka reaguar për sulmin terrorist në një Sinagogë në Jerusalem ku mbetën 7 të vrarë e 10 të plagosur.

Në njoftimin e Ministrisë në Twitter thuhet se ky sulm i tmerrshëm në Ditën Ndërkombëtare të Përkujtimit të Holokaust-it shton neverinë ndaj akteve të tilla kriminale.

“Të shokuar nga sulmi i tmerrshëm terrorist në një Sinagogë të Jerusalemit. Fakti që ky sulm ndodhi në Ditën Ndërkombëtare të Përkujtimit të Holokaust-it e shton akoma edhe më shumë neverinë që ndjejmë ndaj akteve të tilla kriminale. Lutjet tona shkojnë për familjet e viktimave dhe për të lënduarit e këtij sulmi“-thuhet në reagimin e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme./tvklan.al

Shocked by the horrific terrorist attack at a #Jerusalem synagogue.The fact that the attack took place on #InternationalHolocaustRemembranceDay only adds to the revulsion we feel against criminal acts like this.Our hearts&prayers go to the families of the victims & those injured.