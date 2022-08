Ministria e Mbrojtjes: Në tunelet e uzinës së Poliçanit ndaluam 2 çekë dhe 2 bashkëjetueset e tyre

13:57 21/08/2022

Ministria e Mbrojtjes ka reaguar zyrtarisht për episodin e uzinës së Poliçanit në Berat, ku u kapën dy shtetas të tjerë të huaj duke filmuar këtë objekt ushtarak.

Këta shtetas janë nga Çekia dhe u gjetën brenda tuneleve të uzinës. Ata u ndaluan dhe së bashku me ta janë shoqëruar edhe dy bashkëjetueset e tyre çeke, rreth 1.5 kilometra larg tuneleve të uzinës.

“Rreth orës 08:40 të mëngjesit të sotëm, tek një nga tunelet në Uzinën e Poliçanit, janë konstatuar lëvizje të personave të paidentifikuar. Menjëherë Policia Ushtarake në bashkëpunim me Policinë e Shtetit kanë izoluar hyrjet e tuneleve të cilët janë pothuaj se të gjithë komunikues me njëri tjetrin dhe pas kërkimeve kanë ndaluar dy persona me kombësi çeke. Rreth orës 12:30 në distancë 1.5 km larg tuneleve jashtë perimetrit të rrethimit të repartit u konstatuan dhe shoqëruan edhe dy shtetase te kombësisë çeke, bashkëjetuese të dy shtetasve të mësipërm. Personat e mësipërm janë ndaluar dhe aktualisht vazhdojnë procedurat nga autoritetet e sigurisë në vend”, thuhet në reagimin e Ministrisë së Mbrojtjes. /tvklan.al