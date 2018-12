Nikolla: Nuk do të ketë tarifë për provimet e prapambetura

Ministria e Arsimit ka pranuar të enjten kërkesën kryesore të studentëve që po protestojnë në disa rrethe të vendit për heqjen e tarifave shtesë për provimet e mbartura.

“Do të hiqet neni 4 i VKM-së dhe nuk do të ketë kosto shtesë për studentët përsëritës që mbartin provimet nga një vit i mëparshëm”, tha Ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla në një dalje për mediat.

“Më duhet të vijoj tani me propozimin për heqjen e pikës 4 dhe që sot qeveria do të shfuqizojë vendimin për tarifat që lidhen me studentët përsëritës”, tha Nikolla.

Deklarata e Ministres vjen në një kohë që studentë të universiteteve publike kanë bojkotuar edhe sot auditorët dhe kanë vijuar protestën e nisur 2 ditë më parë.

Në Tiranë ata janë mbledhur përpara fakulteteve të tyre dhe më pas janë tubuar përpara Ministrisë së Arsimit. Studentët kërkojnë heqjen e pagesës për kreditet e provimeve të mbartura, përgjysmim të tarifës së shkollimit dhe shtyrjen e afatit të pagesës për në Janar. Një tjetër kërkesë është përmirësimi i kushteve në konvikte si dhe përfaqësim i tyre në vendimmarrje./tvklan.al