Ministrja e Financave: Në Qershor do të merret rritja e pagave që nga 1 Prilli

Shpërndaje







17:06 19/05/2023

Kategoritë që janë përfshirë në rritjen e pagave të këtij viti duke filluar nga 1 Prilli, do ta përfitojnë këtë rritje në pagesën që do të marrin në muajin Qershor 2023, ku do të jenë të përfshira rritjet e muajve Prill dhe Maj.

Lajmin e ka bërë të ditur ministrja e Financave Delina Ibrahimaj së bashku me Kryeministrin Edi Rama gjatë një turi falenderues në Shkodër.

Ligji për pagat kaloi sot në komisionin parlamentar dhe në javët në vijim do të miratohet edhe nga Parlamenti. E në muajin Qershor do të kalojnë pagat së bashku me rritjen që nga 1 Prilli.

“Pritet të miratohet javën e ardhshme ne seancë plenare. Rritja e pagave të bëhet realitet jo vetëm për punonjësit e sigurisë, jo vetëm për punonjësit e shëndetësisë, por për punonjësit e gjithë adminstratës. Ky do jetë hapi i parë. Këtë vit pagat që do merrni në muajin Qershor do reflektojnë pagën e rritur dhe do kenë shtesën e pagës për muajin Prill dhe Maj. Në muajin Qershor mos u habisni nëse paga do t’ju duket shumë e rrirut, por do ketë brenda dhe muajin Prill dhe Maj. Kjo do bëhet fakt me ligjin që do miratohet javën e ardhshme”.

Kryeministri Edi Rama përsëriti se rritja përfundimtare e pagave të premtuara prej tij do të përfundojë plotësisht vitin e ardhshëm, që është edhe faza e dytë e këtij plani.

“E vërteta është që ka pasur një debat mes meje dhe ministres së Financave për shkak se reforma e përgjithshme e rritjes së pagave që ne kemi punuar kaq shumë dhe duruar kaq gjatë për ta realizuar më në fund sepse na dolën përpara gjithë ato befasi, është konceptuar në një hark 1-vjeçar. Në fillim me rritjen e pagave për mjekët specialistë dhe punonjësit e sigurisë, por ndërkohë edhe me rritje me 7% të mjekëve të tjerë, të mësuesve, ndërkohë që në harkun e 1 viti do përmbushet me të tërë duke filluar nga 1 Prilli i kaluar. Ligji që do kalojë nga Kuvendi dhe të gjitha kategoritë do t’i marrin pagat nga 1 Prillli i kaluar. Debati im ka qenë që ne, ministrat e deputetët, nuk duhet të kemi rritje pagash përpara se t’i rriten gjithë të tjerëve. Deputetët patën një goditje në zemër edhe është në diskutim tani. Që nga 2013 ne nuk kemi rritur asnjë qindarkë pagat e ministrave dhe deputetëve”, tha Kryeministri Edi Rama. /tvklan.al