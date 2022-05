Ministrja e Jashtme gjermane viziton Kievin

16:11 10/05/2022

Baerbock: Viktimat e qytetit të Bucha mund të jemi ne!

Ministrja e Jashtme gjermane, Annalena Baerbock është anëtarja e parë e kabinetit qeveritar gjerman që viziton Ukrainën që nga fillimi i luftimeve pas agresionit rus. Vizitën e parë Baerbock e bëri në Bucha, për t’u informuar në terren për gjendjen. Në këtë qytet pas tërheqjes së trupave ruse nga Ukraina u gjetën shumë viktima civile, pjesërisht me duart e lidhura pas shpine.

Ministrja e Jashtme gjermane e cila është shoqëruar nga prokurorja e përgjithshme e Ukrainës, Iryna Venediktova, u shpreh se Gjermania do të japë ndihmën e saj për zbardhjen e krimeve të luftës gjatë sulmit të Rusisë.

“Askush nuk mund t’ua largojë dhimbjen baballarëve, nënave, hallave, xhaxhallarëve, miqve, fqinjëve dhe kolegëve të punës, por ne mund të sigurojmë drejtësi. Prandaj jam edhe sot këtu me prokuroren e përgjithshme, e cila së bashku me vendin e saj do të hetojë këto krime, do të mbledhë prova. Ne, komuniteti ndërkombëtar mund të japim një kontribut të vogël duke mbështetur hetimet për krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit dhe për të siguruar që autorët të sillen para drejtësisë. Ne ia kemi borxh këtë viktimave”.

Kujtojmë se kancelari gjerman, Olaf Scholz dhe presidenti francez, Emmanuel Macron pas takimit në Berlin të hënën kanë kërkuar hapa konkretë për arritjen e armëpushimit.

