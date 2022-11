Ministrja Xhaçka me ambasadoren Greenfiled

18:40 07/11/2022

“Në Ukrainë kemi parë tmerret e forcave ruse kundër vajzave dhe grave”

Ambasadorja e SHBA-ve në OKB Linda Thomas-Greenfield adresoi një mesazh të rëndësishëm në krah të ministres Xhaçka. Greenfield pohoi se të gjithë agresorët dhe autorët e përdhunimeve dhe dhunimeve të grave në Ukrainë do të japin llogari.

Linda Thomas-Greenfield: Në Ukrainë kemi parë tmerret e forcave ruse kundër vajzave dhe grave. OKB ka evidentuar qindra raste të përdhunimeve. Mos u gaboni, kjo është strategji ushtarake, Forcat ruse po e përdorin këtë armë si mjet lufte por ju siguroj se do ketë llogaridhënie. Çdo paqe e qëndrueshme kërkon drejtësi. Përpiqem t’ju kujtoj kolegëve të mi se gratë nuk janë viktima pasive, por ato e kanë një identitet.

Sipas saj gratë po çmontojnë status-quo-n dhe po çojnë para proceset e paqes.

Linda Thomas-Greenfield: Edhe gratë në Iran po përballen me guxim me një regjim që shkel të drejtat e tyre. Ato kanë frymëzuar botën me guximin dhe forcën që po shfaqin.

Gratë po çmontojnë status-quo-n dhe po çojnë para proceset e paqes. Paqja është sinonim i parandalimit të agresionit. Ndaj duhet të bëjmë gjithçka në fuqinë tonë, për të çuar para agjendën e paqes dhe sigurisë. Ne i nxisim të gjitha kombet të ndjekin këtë shembull, siç po bën Shqipëria. Në këtë mënyrë që gratë të çojnë para vendimmarrjen për paqen dhe sigurinë.

Ministrja Xhaçka deklaroi se gjatë këtyre 10 muajve të parë në Këshillin e Sigurimit Shqipëria ka përkrahur pjesëmarrjen e plotë, të barabartë dhe kuptimplotë të grave në të gjitha përpjekjet për garantimin e paqes dhe sigurisë dhe përfshirjen e tyre aktive në çdo proces paqe-ndërtues e paqeruajtës të mbështetur nga OKB.

Olta Xhaçka: Një dekadë më parë ishte e vështirë të imagjinohej që sot Shqipëria do të renditej në 5 vendet e para në botë sa I takon balancës gjinore në qeveri me 70% të ministrive të drejtuara nga gra, ose që thuajse 60% e niveleve drejtuese në administratë do të ishin gra, që 50% e këshillave bashkiak do të ishin gra. Që 30% e deputetëve janë gra, apo që tashmë ka filluar të shtohet ndjeshëm përfshirja e grave edhe në disa dikastere që tradicionalisht janë konsideruar si domein eksluziv I burrave siç është ushtria apo policia.

Xhacka tha se ishte shumë e vetëdijshme që ka ende shumë e shumë punë për të bërë për të garantuar zbatimin e plotë të të drejtave të grave e vajzave e për t’ju dhënë atyre realisht shance të barabarta në shoqërinë shqiptare.

