Ministrja Xhaçka, sërish në SPAK

12:33 07/04/2023

Ministrja e Jashtme Olta Xhaçka ishte këtë të premte sërish në Prokurorinë e Posaçme. Pas daljes nga SPAK, ajo nuk pranoi të prononcohej për gazetarët.

Megjithatë, gazetarja Glidona Daci, në një raportim live gjatë kohës që Xhaçka ndodhej ende në ambientet e prokurorisë, tha se Ministrja është thirrur sërish në cilësinë e personit që ka dijeni për kallëzimin e bërë nga ish-zv/komandanti i Forcës Fetare, Artur Meçollari.

Në kallëzim thuhet se është shkelur ligji për dhënien me qira të Portit Ushtarak të Sarandës pa miratim nga presidenti. Bëhet fjalë për periudhën kur Olta Xhaçka qenë Ministre e Mbrojtjes.

“Ministrja Xhaçka është thirrur nga Prokurorja Marjana Kajana e cila po heton 2 çështje për të cilat rezulton të jetë kallëzuar edhe emri i Olta Xhaçkës. Ajo është thirrur në cilësinë e personit që ka dijeni. Gjatë ditës së sotme Olta Xhaçka do të japë shpjegime sa i përket kallëzimit të bërë nga Artur Meçollari për dhënien me qira të Portit Detar të Limionit në Sarandë. Sipas Meçollarit ky port është dhënë me qira duke u vendosur në planin e përhapjes dhe vendosjes pa marrë më parë së pari miratimin nga presidenti i Republikës. Sipas Meçollarit ka pasur shkelje të procedurave ligjore”, tha Daci.

Po ashtu sipas gazetares, Xhaçka do të pyetet si person që ka dijeni edhe për sa i përket ndërtimit të një objekti 4 katësh në Portin Detar të Shëngjinit, për të cilin Meçollari ka kallëzuar edhe disa persona të tjerë. Më herët për këtë çështje janë pyetur deputeti i PS Bardhyl Kollçaku dhe kallëzuesi Artur Meçollari.

Kjo është hera e dytë që ministrja Xhaçka shkon në ambientet e SPAK për këtë çështje, në harkun kohor të 1 muaji./tvklan.al