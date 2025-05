Minnesota shfrytëzon mungesën e Stephen Curry për të mposhtur Golden State dhe barazuar serinë e gjysmëfinaleve të Konferencës së Perëndimit.

Një formacion dominues, duke shënuar fitore 117-93 në Minneapolis për të vulosur ekuilibrat në 1-1.

Me Golden State që doli në fushë pa Curryn, i cili pësoi një dëmtim në kofshë në ndeshjen e parë, Minnesota tregoi forcën në fillim të periodës së parë, duke arritur një epërsi të konsiderueshme 25-7 që i la Warriors të ndiqnin ndeshjen. Minnesota u frikësua kur Edwards doli jashtë loje për shkak të një problemi në kyçin e këmbës në periodën e dytë, por Timberwolves shkuan në pushim me një epërsi 56-39.



Randle udhëhoqi skuadrën me 24 pikë, 11 asistime dhe 7 rebaund, ndërsa kontribut të jashtëzakonshëm dhuroi edhe Anthony Edwards me 20 pikë e 9 rebaund. Alexander-Walker realizoi 20 pikë nga stoli, përfshirë 4 goditje për 4 pikë në një natë ku basketbollistët e Minnesota regjistruan statistika dyshifrore.

Tekniku i Golden State, Steve Kerr, ngriti flamurin e bardhë katër minuta para fundit, duke larguar titullarët e tij ndërsa Minnesota shënoi për të thelluar fitoren.

