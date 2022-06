Miqësoret e radhës për Tiranën dhe Partizanin

17:40 23/06/2022

Ekipet shqiptare marrin nga një barazim

Ekipet e kryeqytetit barazuan në miqësoret e zhvilluara të mërkurën. Partizani e mbylli me rezultatin 1 – 1 sfidën me skuadrën sllovene Jadran Dekani, ndërsa Tirana nuk arriti të shënonte ndaj rumunëve të Hermannstadt.

Të kuqtë e Dritan Mehmetit janë duke u përgatitur në Slloveni për kupat e Europës. Në miqësoren e radhës shënues në mesin e pjesës së parë ishte Valentino Murataj. Alban Hoxha priti një penallti në minutën e 27’, ndërsa në fillimin e pjesës së dytë Bruno Telushi gaboi në goditjen e 11-metërshit.

Goli i sllovenëve erdhi nga një gabim në mbrojtjen e Partizanit që ka të planifikuar edhe një miqësore në 29 Qershor me Maribor. Të kuqtë do të marrin pjesë në Conference League ku kundërshtar më 7 Korrik kanë gjeorgjianët e Saburtalo në transfertë.

Tirana nuk shkoi më shumë se barazimi pa gola me Hermannstadt, skuadër që është ngjitur në elitën e futbollit rumun. Bardheblutë patën mundësi, por nuk u shfrytëzuan, ndërsa mbrojtësit dhe portieri Visar Bekaj nuk lejuan kundërshtarin të shënonte.

Tirana do të luajë miqësoren e fundit të përgatitores në Turqi më 25 Qershor naj Fenerbahche. Skuadra e Orges Shehit do të marrë pjesë në turin e parë të Champions League, me Dudelange dhe sfidën e parë do ta zhvillojë më 6 Korrik në Luksemburg.

Tv Klan