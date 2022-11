Miqësoret ndaj Italisë e Armenisë

00:08 09/11/2022

Shtohen dhimbjet e kokës për Rejën, Çekiçi dy javë jashtë fushave

Italia dhe Armenia do të jenë sfidat e fundit në këtë vit kalendarik për kombëtaren shqiptare të futbollit. Dy kombëtare prestigji për kuqezinjtë tanë, me teknikun Edoardo Reja që këtë herë do të ketë në dispozicion futbollistët stabël të kombëtares A.

Futbollistët kuqezi po kalojnë një moment të mirë në këtë fazë të sezonit, por stafi i Rejës do të jetë i kufizuar për shkak të dëmtimeve të disa futbollistëve. Endri Çekiçi është i fundit kuqezi që ka përfunduar në infermieri.



Mesfushori është dëmtuar dhe do të qëndrojë jashtë fushave për të paktën dy javë. Pogradecari bashkohet emrave si Thomas Strakosha e Frederik Veseli, të cilët pritet të kthehen pas përfundimit të Kupës së Botës, ndërsa i dëmtuar është edhe Klaus Gjasula.

Në dyshim për duelin me të kaltrit dhe armenët janë edhe Qazim Laçi, Amir Abrashi, Rey Manaj e Etrit Berisha, futbollistë nën monitorim të stafeve mjekësore dhe duke u rikuperuar nga dëmtimet.

Situatë që i shkon për shtat lojtarëve që aktivizohen në Superligën shqiptare, të cilët kanë para një test si Katari për të dhënë sinjale pozitive në sytë e Rejës.

