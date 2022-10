Miqësorja me Arabinë Saudite

15:56 22/10/2022

Reja: Do të jetë një test për lojtarët e kampionatit shqiptar

Kombëtarja do të nisë sot grumbullimin për miqësoren e 26 Tetorit me Arabinë Saudite. Një pjesë e futbollistëve të cilët zhvilluan ndeshjet të premten do të pjesë e stërvitjes së pasdites.

Trajneri Edoardo Reja ka përzgjedhur pjesën dërrmuese të futbollistëve nga Superiorja me shpresën që të thërrasë ndonjërin prej tyre edhe në të ardhmen me Kombëtaren.

“I kam ndjekur dhe i kam parë ndeshjet. Shpresoj që ndonjërin prej tyre ta grumbulloj me ekipin edhe në të ardhmen. Ndeshja me Arabinë Saudite do të jetë një provë për ta. Me presidentin kemi folur para 3 vitesh që të afrojmë lojtarë nga kampionati vendas, madje ka patur nga ata që janë bërë pjesë e Kombëtares edhe në të ardhmen”.

Reja tha edhe një herë se e ka dëshirën që të vazhdojë me Shqipërinë, por kjo do të vendoset pas Nëntorit.

“Flitet shpesh për situatën time. Unë mendoj se mosha është vetëm një çështje psikologjike. Programi dhe ideja ime që të shkojmë në Europian, por të flasim pasi të mbarojë kontrata në nëntor dhe do të diskutojmë për të ardhmen”.

Trajneri i Kombëtares deklaroi se po bisedohet edhe për një miqësore me Katarin, por ende nuk ka asnjë konfirmim.

