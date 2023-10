Miqësorja me Bullgarinë, largohen Daku dhe Bare

15:56 14/10/2023

Trajneri Syvinho thërret sulmuesin Marvin Çuni

Për miqësoren me Bullgarinë, kombëtarja do të ketë disa ndryshime. Bare u largua pasi klubi i Espanyol kërkoi që federate ta linte të lirë për këtë ndeshje ndërsa Mirlind Daku ka patur tërheqje muskulare në kofshë dhe i duhen disa ditë pushim.

Për këtë arsye trajneri Silvinjo ka vendosur të thërrasë për herë të parë në Kombëtaren A, Marvin Çunin. Sulmuesi shqiptar, i cili aktivizohet me skuadrën e Frosinones në kampionatin italian, do të bashkohet me kuqezinjtë ndërsa të dielën do të zhvillojë edhe seancën e parë stërvitore në radhët e Kombëtares Shqiptare.

Marvin Çuni ka qenë më parë pjesë e Kombëtares U-19, me dy gola në gjashtë ndeshje. Trajneri Silvinjo kërkon të fitojë një lojtar të ri për kombëtaren ndërsa dëshira e tij është që të ketë sukses edhe ndaj Bullgarisë pasi për brazilianin nuk duhet konsoderuar si miqësore.

Ndeshja do të luhet të martën në stadiumin ‘Air Albania’ në ora 18:00 dhe do të transmetohet nga Tv Klan.

