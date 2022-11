Miqësorja me Katarin/ Kombëtarja mbërrin në Marbella të Spanjës

17:10 08/11/2022

Kombëtarja e Superligës që do të luajë miqësoren me Katarin mbërriti në Marbella të Spanjës. Në seancën e sotme stërvitore, tekniku Reja pritet të vendosë edhe për formacionin titullar si dhe zëvendësimet që do të kryejë gjatë ndeshjes. Mësohet se grupi i lojtarëve është i plotë, pa asnjë dëmtim.

Miqësorja me Katarin ka rëndësi vetëm për të kuptuar se cilët lojtarë që luajnë në kampionatin shqiptar mund të jenë të vlefshëm për kombëtaren.

Ndeshja do të luhet në stadiumin e Marbella këtë të mërkurë në orën 18.30

