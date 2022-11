Miqësorja me Katarin, Reja konfirmon lojtarët e Superligës

16:03 03/11/2022

Këtë të shtunë do të rinisë grumbullimi i kombëtares së futbollit që do të përbëhet më së shumti nga lojtarë të kampionatit, të cilët do të luajnë një miqësore me Katarin, vendin pritës së kupës së botës.

Për ndeshjen që do të mbahet në Marbella të Spanjës, do të ketë disa mungesa dhe veçanërisht të futbollistëve që kanë qenë më herët pjesë e përfaqësueses.

Boshllëk të madh do të lërë Sokol Cikalleshi. Sulmuesi është pushim në kampionatin e Arabisë Saudite që është ndërprerë për shkak të Botërorit, por do të lihet disa ditë pushim për të qenë i gatshëm në miqësoren me Italinë dhe Armeninë.

Tv Klan ka mësuar se Elhan Kastrati dhe Besar Mucolli nuk janë lejuar nga klubet e tyre për të qenë sërish pjesë e kësaj përfaqësueseje, duke qenë se as data 9 Nëntor kur do të luhet ndaj Katarit nuk është e miratuar nga Fifa për miqësore.

Futbollistët e Superligës, të grumbulluar edhe për miqësoren me Arabinë Saudite do të jenë të gjithë, të paktën në listën që pritet të publikohet nga tekniku Reja.

Reja do të zhvillojë seanca stërvitore në Shqipëri deri më 7 Nëntor. Një ditë më pas përfaqësuesja do të udhëtojë për në Spanjë për të kryer edhe një tjetër përfundimtare para ndeshjes.

Ashtu sikurse edhe sfida me Arabinë Saudite, as ndeshja e Katarit nuk do të mund të ndiqet drejtpërdrejtë në televizion.

