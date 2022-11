Miratimi i buxhetit 2023, Rama: Seanca u mbyll me 2 të dehur që shanë me libër shtëpie, parti bedelësh

16:08 10/11/2022

Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas votimit në parim nga Parlamenti të buxhetit 2023, ku përmes një postimi në Facebook thotë se asnjë prej partive opozitare nuk foli për luftën dhe inflacionin e shkaktuar prej saj, si dhe për financimet ruse në PD.

“Pas 28 orësh seancë diskutimesh për #Buxhetin2023 as PD, as PF dhe as PL(Partia e Lekut) nuk pranuan që ka luftë, nuk folën për asnjë lidhje mes luftës së Putinit, krizës së çmimit të energjisë dhe inflacionit të luftës, nuk thanë asnjë llaf për 1/2milionë USD të marra nga rusët”.

Rama përmend edhe deputetët e PD Edi Paloka dhe Bujar Leskaj, për të cilët po mblidhen firmat që të përjashtohen 10 ditë nga Parlamenti për shkak të gjuhës së përdorur.

“Seanca u mbyll me dy të dehur nga rruga e Foltores që shanë me libër shtëpie në emër të popullit dhe mbetën pa bërtitur “Shqipëria në Rrezik!” se harruan tekstin prej alkoolit! 3 parti bedelësh pa atdhe,pa din e as iman, me dy të shitur në ballë e dyzet të shkalafitur vërdallë”, ka shkruar Rama në Twitter. /tvklan.al