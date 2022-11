Miratimi i marrëveshjes për Portin e Durrësit/ Rama: Motor i jashtëzakonshëm ekonomik për Shqipërinë

08:21 25/11/2022

Mbrëmjen e djeshme është miratuar me 76 vota pro marrëveshja për Portin Turistik të Durrësit vetëm me votat e socialistëve.

Lidhur me këtë lajm, Kryeministri Rama përmes një postimi në rrjetet sociale ka shprehur kënaqësinë e miratimit të marrëveshjes.

Në postimin e tij, Rama shkruan se Porti Turistik do të jetë një motor i jashtëzakonshëm ekonomik për Durrësin e mbarë Shqipërinë.

“Me kënaqësinë e hapjes me votën e mbrëmshme PRO të rrugës për ndërtimin e Portit Turistik, që do të jetë një motor i jashtëzakonshëm ekonomik për Durrësin e mbarë Shqipërinë, ju uroj një ditë të mbarë”, ka shkruar Kryeministri Rama në Facebook.

Ky projekt do të zhvillohet në një sipërfaqe trualli prej 812 600 m2. Parashikohen 12 000 apartamente dhe 2 hotele me 850 dhoma në total. Faza e parë nis në 2023-shin e zgjat për 5 vite, me vlerë investimi € 595 milionë euro dhe për fazën e dytë që pritet të nisë në 2028-ën, investimi është rreth 1 miliardë e gjysmë euro.

Marrëveshja ka një jetgjatësi prej 35 vitesh, ndërsa përfundimi total i realizimit të projektit zgjat 20 vite. Qeveria shqiptare do të përfitojë gjatë gjithë kohës 33.3% të dividentit. Parashikohen 12 000 të punësuar./tvklan.al