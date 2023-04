Miratimi për anëtarësim në KiE, Begaj uron Kosovën

17:32 24/04/2023

Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka uruar Kosovën për kalimin në Asamblenë Parlamentare të kërkesës ligjore për anëtarësimin e saj në Këshillin e Evropës.

Përmes një postimi në Twitter, Kreu i Shtetit shqiptar shkruan: Përshëndes vendimin e Komitetit të Ministrave, për kalimin në Asamblenë Parlamentare të kërkesës legjitime të Kosovës për anëtarësim në Këshillin e Evropës. Urime Kosovë dhe sa më shpejt anëtare me të drejta të plota në KiE!

Ky vendim i rëndësishëm për Kosovën u njoftua pasditen e kësaj të Hëne nga Ministrja e Punëve të Jashtme Donika Gërvalla.

Sipas Gërvallës, Komiteti që përfaqëson 46 shtetet anëtare të KE-së, mori këtë vendim në një mbledhje të jashtëzakonshme, me më shumë se 2/3 e votave Kosova ka aplikuar për anëtarësim në Këshillin e Evropës më 12 Maj 2022./tvklan.al

I hail the decision of the Committee of Ministers, for the passage to the Parliamentary Assembly of the legitimate request of Kosova for membership in the Council of Europe.



Congratulations ???????? and may you be as soon as possible, a full member of the CoE!