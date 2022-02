Miratohen 2 marrëveshje Kosovë – Shqipëri

17:30 16/02/2022

Lehtësira doganore dhe në sigurimet shoqërore

Komisioni parlamentar për Buxhet, Punë dhe Transfertë i ka dhënë dritën jeshile projektligjit për dy marrëveshjet ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, atë për Sigurime Shoqërore dhe për lehtësirat doganore në mes të dyja vendeve. Në projektligjin për marrëveshjen për sigurime shoqërore ish- kryeministri, Avdullah Hoti ka kërkuar sqarime nga ministri Murati lidhur me koston e plotë të implikimeve financiare dhe sqarime të tjera lidhur me këtë projektligj.

Blerta Dalloshi Berisha: Megjithatë të dyja marrëveshjet morën dritën jeshile me premtimet se do të dërgohen sqarime lidhur me kërkesat që patën anëtarët e komisionit dhe në rast nevoje, propozimet e reja do të inkorporohen gjatë shqyrtimit në projektligj.

