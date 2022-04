Miratohen aktet normative për tregun e naftës

14:54 12/04/2022

PD braktis komisionin e ligjeve, akuza qeverisë

Është shoqëruar me debate mbledhja e komisionit të ligjeve për shkak të rritjes së çmimeve të naftës në treg ku opozita akuzoi qeverinë se nuk përdori rezervën e sigurisë për të ndikuar në mbajtjen nën kontroll të çmimeve.

“Rezerva 90-ditore që mbahet gjithnjë për ditë të keqe, apo jo? Dita e keqe, kur pretendon qeveria, plasi dyfeku në Ukrainë,u rrit çmimi ëktu. Nëse çorientohet tregu, mungesë, rritje çmimi etj për të zmusuar plagët që krijon prandaj ti ke një 90-ditore rezervë, prandaj shteti ndërhyn që të paktën për 90 ditët në vijim nga dita kur ka ndodhur tronditja, qameti, të ruhet po ai çmim i asaj dite fillestare të qametit”, tha Enkelejd Alibeaj

Ne debat me zv/ministrin Bejtja, deputeti Oerd Bylykbashi tha se me veprimet e fundit me çmimin e rritur të karburanteve kemi të bëjmë me cenimin e tregut të lirë ndërsa nuk është normale qeverisja me akte normative.

“Nëse një sasi blihet më përpara me një çmim të caktuar dhe këtë çmim ta kesh 3 muaj, në këtë lloj situatash kemi mundësinë mos t’ia kalojmë me njëherë konsumatorit”.

Sipas Bejtjas çmimi i naftës u rrit sepse kishte mungesë furnizimi pasi importet u reduktuan me 60%.

“U reduktuan importet me 60% çka në mënyrë direkte ose indirekte do sillte një efekt tjetër në rritjen e çmimit”.

Rezerva e sigurisë sipas tij nuk ka të bëjë fare me çmimin e naftës në treg ku aplikohet një marzh fitimi prej 6%.

“Rezerva e sigurisë nuk ka të bëjë fare me çmimet në treg, por me ka apo nuk ka. Nëse ndodh që nuk ka naftë në treg, ne kemi rezervën e sigurisë. 90 ditë treg janë mjaftueshëm që shteti me 1000 mekanizma të blejë energji, të gjejë energji ose imponojë njerëzit në burime alternative gjatë 90 ditëve”.

Aktet normative për disa shtesa në ligjin për përpunimin e tregtimin e naftës e gazit si pjesë e paketës sociale të qeverisë Rama dhe rolin e bordit të transparencës së çmimeve, u miratuan vetëm me votat e deputetëve socialistë.

