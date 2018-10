Miratohet kufizimi në importin e makinave

Në qeveri u miratua sot vendimi që ndalon importin në Shqipëri të automjeteve me mbi 10 vjet përdorim nga viti i prodhimit.

Në vendim thuhet se të gjitha autoveturat e përdorura që nuk janë me zero kilometrazh dhe që janë regjistruar më parë për qarkullim në një shtet tjetër, duhet të përmbushin normën EURO 4 dhe të jenë prodhuar jo me shumë se 10 vjet para datës së regjistrimit të parë në Shqipëri.

Automjetet të cilat kanë hyrë në territorin shqiptar para hyrjes në fuqi të këtij vendimi, por nuk kanë përfunduar procedurat e regjistrimit, kanë afat deri në 1 Mars 2019 për kryerjen e procedurave të nevojshme.

Ndalimi i importit të makinave me mbi 10 vjet vjetërsi prodhimi është marrë në kuadër të ruajtjes së cilësisë së ajrit.

Tv Klan