Miratohet ligji, më 1 Janar 2019 mbyllen bastet

Kuvendi miratoi këtë të enjte Ligjin për Lojërat e Fatit duke i hapur rrugë mbylljes së të gjitha pikave të basteve, lojërave elektronike, si dhe të kazinove në qendrat e banuara, duke filluar nga data 1 Janar 2019.

Në një seancë ku munguan deputetët e opozitës, maxhoranca miratoi me 75 vota pro, asnjë kundër, Ligjin për Lojërat e Fatit. “Tashmë nuk ka më asnjë ekuivok dhe 1 Janari 2019 është në këtë industri një epokë e re dhe jo vetëm në këtë industri, por është një epokë e re sociale… Nuk ka kthim mbrapa, në 1 Janar këto kategori nuk do të ekzistojnë më në industrinë e lojërave të fatit”, tha Ministri i Ekonomisë dhe Financave, Arben Ahmetaj.

“Pas datës 31 Dhjetor 2018, asnjë shoqëri nuk mund të vendosë apo afrojë lojëra fati sipas konceptit VLT, përveç rasteve të kazinove në hotele me 5 yje. Këtu mbyllen të gjitha mundësitë”, tha Ahmetaj.

Ndërsa Kryeministri Edi Rama tha se “këtë vendim e mbështet mbi 70 përqind e popullsisë dhe 92 përqind e grave shqiptare. Ky është një vendim që shkon përtej të gjitha dallimeve të politikës dhe debatit të përditshëm politik apo shoqëror në Shqipëri.”

"Sot, pas pak minutash është minuta e së vërtetës lidhur me shpifjen e thënë nga kazani i madh i shpifjeve dhe kazan më kazan, portal më portal, nga lloj-lloj personazhesh, të cilët e rrokullisën mendjen e popullit duke thënë se kjo është një dardhë që e ka bishtin prapa. Më e bukura nga të gjitha që kam dëgjuar këto ditë ka qenë se e bën Edi Rama këtë për të tërhequr vëmendjen. Pra e gjithë kjo luftë që bëhet për të goditur një industri, bashkë me goditjen e grupeve kriminale, bëhen për të tërhequr vëmendjen nga "Babalja", nga Ezeli i PD, nga Skllavia Izaura në versionin Luli dhe Mona. Ça po bëjmë ne? Po bëjmë atë që nuk e ka bërë askush në 20 e kusur vite, po luftojmë me plagë të thella si kurrë më parë", tha Rama.