Miratohet marrëveshja për Ballkanin e Hapur

12:07 20/12/2021

Krifca: Nis eksporti i produkteve blegtorale shqiptare

Hapet eksporti për produktet blegtorale e kafshët e gjalla me origjinë shqiptare. Qeveria miratoi marrëveshjen e bashkëpunimi në fushën e veterinarisë dhe sigurisë ushqimore, në kuadër të iniciativës së Ballkanit të Hapur, e cila pritet të hyjë në fuqi që nga fillimi i vitit të ardhshëm. Ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Frida Krifca, teksa prezantoi nismën tha se nëpërmjet saj do të njihen në mënyrë reciproke edhe analizat nga laboratorët e autorizuar dhe do të shkurtohet koha e qëndrimit në kufi për produktet shqiptare.

“Sërish, duke adresuar një shqetësim që biznesi ka pasur dhe duke evituar ndalesat dhe kontrollet në pikat e inspektimit kufitar, duke kryer kontrolle tashmë në doganën më të afërt me vendet e destinacionit.”

Marrëveshja që pritet të nënshkruhet në takimin e nesërm për “Ballkanin e Hapur”, parashikon edhe shkëmbimin e informacioneve në kohë reale, ndërmjet autoriteteve kompetente, për të me shume kontrolle dhe mbarëvajtjen e tregtisë rajonale.

