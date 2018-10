Miratohet raporti i eurodeputetit Fleckenstein për Shqipërinë

Raporti i eurodeputetit Knut Fleckenstein mbi progresin e Shqiperisë në rrugën e integrimit europian për vitin 2018 është mbështetur gjerësisht nga Komisioni i Punëve të jashtme të Parlamentit Europian. Ky raporti është votuar me 44 vota pro, 5 kundër dhe 5 abstenim. Raporti Fleckenstein mbështet hapjen e negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë në BE në Qershor të 2019, me kusht që vendi të përmbushë të gjitha kriteret e nevojshme. Raporti Fleckenstein njeh progresin e bërë me filimin e zbatimitt të reformës së drejtësisë dhe procesit të Vettingut për të rritur pavarësinë dhe profesionalizmin e gjyqësorit.

Por dobësia kryesore e vendit për eurodeputetët, mbetet zbatimi i pesë prioriteteve kyçe për hapjen e negociatave të anëtarësimit. Në kompromiset dhe amendamentet e votuara nga eurodeputetët, shprehet shqetësimi për nivelin e lartë të korrupsionit, ritmin e ngadaltë dhe joefikasitetin e sistemit të drejtësisë, si dhe faktit që mangësitë e sundimit të ligjit dhe procedurat e vështira rregullatore vazhdojnë të pengojnë investimet në vend.

Eurodeputetët kërkojnë në mënyrë këmbëngulëse rezultate konkrete në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit, trafikut të narkotikëve, pastrimit te parave, zgjidhjen e çështjes së pronave dhe respektimin e standardeve europiane per ndërtimin e hidrocentralit mbi lumin Vjosa dhe hidrocentaleve të tjera. Raporti për Shqipërinë pritet të votohet në seancë plenare të Parlamentit Europian në fillimit të Nëntorit./abcnews.al