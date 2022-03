Miratohet rezoluta në OKB, Serbia kundër Rusisë

21:25 02/03/2022

Rama: Ballkani Perëndimor i unifikuar me Perëndimin

Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi një rezolutë që dënon pushtimin rus në Ukrainë. 141 vende votuan pro rezolutës dhe 35 shtete abstenuan. Ishin vetëm 5 vendet që votuan kundër Rusia, Koreja e Veriut, Eritrea, Siria dhe Bjellorusia.

Ndër shtetet që votuan pro rezolutës ishte edhe Serbia që deri më tani konsiderohej aleate e Rusisë. Rezoluta në Asamblenë e OKB u inicua nga Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Këshillin e Sigurimit ku u bllokua për shkak të vetos së Kinës.

Pas votimit ka reaguar kryeministri Edi Rama që thotë se ky votim tregoi se Ballkani Perëndimor është i unifikuar në krahun e Perëndimit.

“141 vende ndëshkojnë Rusinë me votimin e tyre në OKB kundër agresionit ndaj Ukrainës! Rusia hyn në periudhën e vetmisë më të madhe të historisë së saj me veç 4 vende ultradiktatoriale që i qëndrojnë në krah! Vota e Serbisë kundër Rusisë unifikon Ballkanin Perëndimor me Perëndimin”, tha ai.

Ka reaguar edhe Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme, Olta Xhaçka që shprehet se “Diktatori i Rusisë duhet të dëgjojë njerëzimin”.

