Pikërisht kur mendonin se jeta për ta nuk kishte më kuptim, Rolandi dhe Suada morën mesazhin më të bukur në formën e një mrekullie. Rrëfimi i tyre prekës në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan tregoi lindjen e Arifit, humbjen e fëmijës së dytë pikërisht në ditën kur duhej të vinte në jetë, gjendjen e vështirë shëndetësore të Suadës dhe aksidentin tragjik që mori me vete gëzimin e tyre të parë.

Kalvarit të gjatë të vuajtjeve do t’u vinte fundi me një ëndërr shpresëdhënëse e me takimin në dhomën e një spitali që u ktheu dëshirën për të vazhduar përpara. Dr. Elton Peçi u qëndroi pranë për gjithçka derisa një ditë lutjet dhe përpjekjet u shpërblyen me ardhjen e Aronit të vogël.

Pas 21 viteve, në zemrat e këtyre dy prindërve dhimbja ka gjetur prehje falë djalit dhe falë njeriut që ata kanë thirrur për ta falenderuar me mirënjohje.

Suada: Doktor, të përshëndes pa masë! Ti ke qenë një gjinekolog shumë i mirë, por për mua edhe një psikolog shumë i mirë se gjithmonë më jepje shpresa, thoshe do t’ia dalim dhe faleminderit Zotit që unë sot Aronin nga Zoti dhe nga ti e kam.

Dr. Eltoni: Faleminderit!

Ardit Gjebrea: Më lejo të të them vetëm një detaj, që deri tani Suadës nuk ia kemi dëgjuar zërin fare sepse gjatë gjithë kohës ka folur Landi. Sa erdhe ti, i erdhi zëri.

Roland: Atë punë që bëre ti, 21 vjet nuk e bëri kurrkush. Atëherë që ne shpresat i kishim 0, ti i ktheve në anën tjetër, nuk u mërzite kurrë me ne dhe të falenderoj pa masë për kujdesin që ke bërë për ne edhe gjatë shtatzënisë, duke na marrë në telefon me mjekimin, je yll! Faleminderit shumë, shumë, shumë!

Suada: Të falenderoj pa masë!

Në studio bashkohet edhe Aroni, bekimi i Rolandit dhe Suadës./tvklan.al