“Mirëpresim raportin e Agjencisë së Kadastrës”, Kim: Presim hapa konkretë

16:53 31/03/2022

Në lidhje me mangësitë në Kadastën e Durrësit, ka reaguar dhe ambasadorja Yuri Kim. Përmes një postimi në llogarinë zyrtare në Twitter, Kim shkruan se “SHBA mirëpret raportin e sinqertë të Agjencisë së Kadastrës në lidhje me mangësitë dhe krimet e mundshme në Durrës”.

Yuri Kim shton se SHBA pret hapa konkretë për të rritur transparencën dhe për të mbyllur të gjitha mundësitë për korrupsion.

1/2 We welcome the candid report of the Cadaster Agency regarding deficiencies & potential crimes in Durres. We look forward to concrete steps to hold accountable those responsible, increase transparency & shut down opportunities for corruption…