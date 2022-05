“Mirëserdhe në Romën e vogël…”, si do të pritet Mourinho vetëm pak metra larg stadiumit

17:45 24/05/2022

Shqipëria po numëron orët e fundit, para nisjes së finales së madhe të Conference League, e cila do të zhvillohet nesër në “Air Albania”, ku Roma do të përballet me skuadrën holandeze të Feyenoord.

Ka qenë Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj ka publikuar një poster të madh me foton e teknikut të Romës, Mourinho.

Posteri është vendosur mbi Universitetin Politeknik të Tiranës. “Mirëserdhe në Romën e vogël”, shkruan Veliaj në Instagram./tvklan.al